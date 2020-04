Economia Receita regulariza 580 mil CPFs Número foi o total de documentos regularizados só no fim de semana; segundo o órgão, atualização leva 72 horas, em média

Um total de 580 mil Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) suspensos por pendências eleitorais em Goiás, o equivalente a 8% do total de CPFs no Estado, foram regularizados pela Receita Federal no final da última semana. Segundo informação que consta no site da Receita, as alterações e regularizações de CPF levam em média 72 horas para serem atualizadas nos sistemas da Cai...