Economia Receita paga restituições do 3º lote do Imposto de Renda 2019 Segundo o Fisco, estão sendo liberados R$ 3,8 bilhões a 2.978.614 contribuintes

A Receita Federal paga nesta quinta-feira (15) as restituições do 3º lote do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2019. Segundo o Fisco, estão sendo liberados R$ 3,8 bilhões a 2.978.614 contribuintes. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Deste total, 7.532 contribuintes são idosos acima de 80 anos, 44.062 entre 60 e 7...