Economia Receita libera programa para declaração do Imposto de Renda 2020 Download já está disponível no site da Receita; declarações serão recolhidas a partir de 2 de março

A Receita Federal disponibilizou na manhã desta quinta-feira, 20, o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda de 2020. Com poucas alterações, já é possível se familiarizar com a plataforma antes mesmo do início do prazo para entregas, que começa no dia 2 de março e vai até 30 de abril. Na quarta-feira, 19, a Receita divulgou as regras...