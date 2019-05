Economia Receita fiscalizará 7 mil contribuintes e quer recuperar R$ 164 bilhões Cigarros, bebidas e combustíveis estão na mira do Fisco este ano

A Receita Federal já identificou sete mil contribuintes que serão fiscalizados por sonegação no primeiro semestre de 2019. Entre os setores que estão na mira do Fisco este ano, figuram os de cigarros, bebidas e combustíveis. A previsão da Receita é recuperar R$ 164,96 bilhões em tributos. “No caso do cigarro porque tem tributação alta e [com isso] há incentivo para o...