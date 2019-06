Economia Receita Federal paga hoje restituições do primeiro lote do Imposto de Renda Serão depositados R$ 5,1 bilhões nas contas de 2.57 milhões de contribuintes

A Receita Federal começa a pagar nesta segunda-feira, 17, as restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. Serão depositados R$ 5,1 bilhões nas contas de 2.573.186 contribuintes. Neste lote, receberão a restituição os 245.552 contribuintes idosos acima de 80 anos, 2.174.038 contribuintes entre 60 e 79 anos e 153.596 contribuintes c...