Economia Receita Federal libera consulta ao terceiro lote da restituição do IR Pagamento será feito no dia 15; mais de R$ 10 bilhões foram liberados nos dois primeiros lotes

A Receita Federal abriu às 9h desta quinta-feira, 8, a consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. A consulta é divulgada com uma semana de antecedência em relação à data do depósito do lote, que será no dia 15. Serão liberados R$ 3,8 bilhões para quase 3 milhões de contribuintes. A restituição será liberada para quem fez a decl...