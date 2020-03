Economia Receita Federal libera consulta a lote de restituição na segunda-feira (9) O crédito bancário para 72.546 contribuintes será realizado no dia 16 próximo, somando R$ 240 milhões

A partir das 9h da próxima segunda-feira (9), estará disponível para consulta o lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), contemplando as restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário para 72.546 contribuintes será realizado no dia 16 próximo, somando R$ 240 milhões. Desse total,...