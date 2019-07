Economia Receita Federal libera consulta a 2º lote de restituição do IR 2019 O lote inclui pagamentos para declarações de 2019, além de lotes residuais dos exercícios de 2008 a 2018

A consulta para o segundo lote da restituição do Imposto de Renda será liberado pela Receita Federal às 9h desta segunda-feira, 8. De acordo com a Receita, 3.164.229 contribuintes estão incluídos neste lote, totalizando o valor de R$ 5 bilhões. O lote inclui pagamentos para declarações de 2019, além de lotes residuais dos exercícios de 2008 a 2019. As restituições têm co...