Economia Receita disponibiliza nova versão do programa para declarar IR A Receita também informou que foram prorrogadas para 31 de maio as datas de vencimento do Darf em cota única

Com a prorrogação do prazo de entrega da declaração do IR (Imposto de Renda) para 31 de maio, todos os vencimentos vinculados à nova data também foram prorrogados. Por isso, a Receita Federal disponibilizou, em seu site na internet, uma nova versão do Programa do Imposto de Renda (PGD/IRPF 2021) --a versão 1.3, que já emite os Darf (documento para pagamento) com os...