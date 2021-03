Economia Receita amplia acesso para contribuinte efetuar declaração do IR de forma online Contribuinte cadastrado pode obter informações prestadas por terceiros e por ele mesmo

A Receita Federal anunciou nesta terça (23) a possibilidade de o contribuinte fazer a declaração do Imposto de Renda 2021 pelo cadastro no Portal gov.br. Segundo a Receita, atualmente, 94 milhões de pessoas possuem conta no sistema unificado do governo federal, que oferece ao usuário o acesso a diversos serviços usando uma única senha. O serviço é um projeto-piloto e esta...