Economia Receita abre consulta ao quarto lote de restituições do IR; veja quando será feito o depósito A grana da restituição ficará disponível no banco durante um ano

Os contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda 2020 e ainda não receberam a restituição podem consultar se estão no quarto lote. A Receita Federal abre a consulta ao penúltimo lote de restituições do imposto deste ano a partir das 9h desta segunda-feira (24), no site receita.fazenda.gov.br. O dinheiro cairá na conta informada ao declarar o IR, na próxima segunda (31). O crédito bancário será feito pa...