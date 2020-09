Economia Receita abre consulta ao último lote de restituição do Imposto de Renda 2020 De acordo com o Fisco, o crédito para 3.199.567 contribuintes será realizado em 30 de setembro, totalizando mais de R$ 4,3 bilhões em pagamentos

A Receita Federal abriu nesta quarta-feira (23), às 9h, a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2020. De acordo com o Fisco, o crédito para 3.199.567 contribuintes será realizado em 30 de setembro, totalizando mais de R$ 4,3 bilhões em pagamentos. Desse total, diz a Receita, R$ 226,3 milhões referem-se a contribuintes com prioridade legal ...