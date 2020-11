Economia Receita abre consulta a lote residual de restituição do IR Valores serão depositados no dia 30 de novembro

Quase 200 mil contribuintes que tinham caído na malha fina do Imposto de Renda e acertaram as contas com o Fisco receberão dinheiro. A Receita Federal abre nesta segunda-feira (23) consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Valores serão depositados no dia 30 de novembro. A relação dos beneficiados será divulgada a partir das 10...