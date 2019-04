Economia Recebeu herança em 2018? Saiba como declarar o valor no Imposto de Renda Em Goiás, mais de 325 mil declarações já foram entregues; a expectativa é que 1 milhão de pessoas acertem as contas com o Leão neste ano

Mais de 325 mil declarações de Imposto de Renda já foram declaradas em Goiás. O valor representa cerca de 35% do total esperado (1 milhão). De acordo com o auditor fiscal e supervisor do programa do Imposto de Renda da delegacia da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins, o número é comum para as primeiras semanas. “Incentivamos o contribuinte a não deixar para a ú...