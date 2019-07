Economia Real, moeda criada para estabilizar a inflação, completa 25 anos Programa foi criado no governo Itamar e instaurado em três etapas

O Real, moeda criada na gestão de Itamar Franco (1992-1995) com o objetivo estancar a hiperinflação da economia, completa 25 anos nesta segunda-feira (1º). O Plano Real, do qual resultou a moeda, foi elaborado por economistas tucanos sob a coordenação política do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso –eleito presidente em 1994. De acordo com ...