Economia Reajuste do salário mínimo não repõe nem inflação

O salário mínimo de R$ 1.039 fixado pelo governo Jair Bolsonaro ficou abaixo da inflação de 2019. Como o mínimo estava estabelecido em R$ 998 em 2019 e aumentou 4,1%, o ajuste ficou abaixo do Índice Nacional de Preços ao Mercado (INPC) de 2019, de 4,48%, divulgado ontem.O INPC serve como base para a correção do salário mínimo e é diferente do Índice Nacional de Preços ao Co...