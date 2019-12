Economia Reajuste da carne chega aos cardápios de restaurantes e bares goianos Alta obrigou o reajuste de preços de pratos e rodízios; estabelecimentos já registram queda no movimento

O reajuste no preço da carne bovina afetou diretamente os bares e restaurantes especializados no produto, como as churrascarias. Empresários do setor alegam que os preços de alguns cortes subiram mais de 50%, o que os obrigou repassar uma parte deste aumento para os valores praticados em seus cardápios, que ficaram entre 10% e 30% mais caros. Os clientes, é claro, não g...