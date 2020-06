Economia Reabertura do comércio em Goiânia vira batalha jurídica Prefeitura e entidades empresariais vão à Justiça para derrubar liminar que atendeu pedido do Ministério Público; Paço diz que não há irregularidade no decreto de flexibilização

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a reabertura do comércio em Goiânia, além de marcada pelo embate entre técnicos e políticos, agora também é travada no âmbito jurídico. Isso porque, após a Justiça conceder liminar para suspender o decreto do prefeito Iris Rezende (MDB) que permitia o retorno de parte do comércio a partir desta segunda-feira (22), tanto a Prefeitura q...