Economia Ranking de qualidade de vida tem só 4 cidades do Nordeste e Norte; Goiânia ocupa a 274ª colocação A melhor cidade do Centro-Oeste é Goiânia, na 274ª colocação. Brasília está logo atrás, em 283º

Um estudo da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) criou um novo indicador de desigualdade no Brasil, o Índice Brasileiro de Privação (IBP), que será lançado pelo instituto na semana que vem. Com ele, foi possível elaborar uma espécie de ranking de qualidade de vida das cidades do país e constatar mais uma vez o abismo existente entre as regiões. Com dados do último Censo,...