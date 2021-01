Economia R$ 8,8 bi devem ser investidos por mineradoras em 9 cidades Protocolo de intenções assinado pelo governo tem projetos com estimativa de 6 mil empregos, após licenças ambientais

Em videoconferência ontem, o governador Ronaldo Caiado (DEM) assinou protocolo de intenções referentes a investimentos de 14 mineradoras em 9 municípios do Estado, no valor total de R$ 8,835 bilhões, com previsão de gerar 6 mil empregos na ampliação ou início das atividades extrativas minerais nos próximos dois anos. Multinacionais e grupos brasileiros vão investir ...