Economia Quinta parcela do auxílio emergencial para nascidos em julho é paga nesta quinta-feira (26) O dinheiro é depositado nas contas poupança digitais e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem

A quinta parcela do auxílio emergencial é paga nesta quinta-feira (26) aos trabalhadores informais nascidos em julho e às pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês. O dinheiro é depositado nas contas poupança digitais e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o...