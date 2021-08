Economia Quinta parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família é paga nesta segunda Podem receber o benefício os inscritos no programa com NIS terminado em 4

A Caixa Econômica Federal paga, nesta segunda-feira (23), a quinta parcela do auxílio emergencial 2021 para beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 4. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, por quem recebe pela conta poupança social digital, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou do Cartão Cidadão. ...