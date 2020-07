Economia 'Queremos chegar a 300 marcas, até o fim do ano' CEO do Grupo Iguatemi fala sobre o processo de expansão do Iguatemi 365, o e-commerce da rede de shoppings

O que motivou o processo de expansão do e-commerce da rede? A gente já vinha estudando a ligação do fixo e do digital. A ideia de criar o Iguatemi 365 foi exatamente juntar essas marcas que eram disponíveis só aqui e mais marcas que a gente de repente não consegue ter nem nos nossos shoppings fisicamente em São Paulo, e também trazer marcas de fora do Brasil, que nã...