Economia Quer abrir um negócio e não sabe por onde começar? Confira 6 passos Confira as respostas para o seu primeiro pontapé no empreendedorismo

Sobreviver de empreendedorismo no Brasil não é fácil. Não existe receita de bolo nem fórmula de sucesso, mas criar um modelo de negócio pode ser um bom caminho para começar a jornada do empreendedor. De acordo com o levantamento Demografia das Empresas e Empreendedorismo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) neste ano, 22.932 empree...