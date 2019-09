Economia 'Quem resolve é a Petrobras', diz Guedes sobre petróleo O conselho de administração da instituição não se manifestou sobre a manutenção dos preços da gasolina e do óleo diesel nas refinarias

Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não quis comentar os efeitos que o ataque a refinarias na Arábia Saudita no fim de semana e a consequente alta do preço do petróleo no mercado internacional podem ter sobre os preços dos combustíveis no Brasil. "Quem resolve é a Petrobras", limitou-se a resp...