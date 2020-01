Economia Quem falar em taxação de energia solar eu demito, diz Bolsonaro Presidente se encontra hoje com diretor da Aneel que estuda revisar subsídios

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira, 7, que integrantes do governo estão proibidos de tocar no assunto da taxação da energia solar. Aqueles que o fizerem, segundo ele, serão demitidos. "Eu que estava pagando o pato pela questão da energia solar. E aí eu decidi que ninguém mais toca no assunto, quem conversar eu demito, cartão vermelho", disse ...