Economia "Quem determina o preço da carne é o mercado", diz secretário da Agricultura Para o secretário da Agricultura, alta decorrente de variações no preço da arroba do boi são ajustes naturais do mercado; ele não arrisca prazo para equilíbrio nos preços

A acentuada alta no preço da arroba do boi, desde outubro, repercutiu nos açougues e na redução do consumo interno, enquanto as exportações da carne bovina em Goiás, principalmente para a China, aumentaram 43% em novembro, comparado ao mesmo mês de 2018. Em dezembro, houve recuo de até R$ 15 no preço da arroba, que ainda não se refletiu no varejo. Ao avaliar essas var...