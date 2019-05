Economia Queixas sobre contas de energia crescem 14% no Procon Goiás Entre janeiro e abril, 373 consumidores registraram reclamações por cobranças acima da média habitual; há caso em que o boleto antes de R$ 100 chegou a R$ 1 mil

Os consumidores de energia elétrica estão reclamando mais de valores muito elevados em suas contas mensais. De janeiro a abril deste ano, 373 pessoas procuraram o Procon Goiás para reclamarem de cobranças supostamente indevidas, contra 326 reclamações registradas no mesmo período do ano passado e 640 em todo ano de 2018. Entre as queixas estão valores bem acima das médias ...