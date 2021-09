Economia Queimadas podem prejudicar o fornecimento de energia De janeiro de 2020 até agosto deste ano já ocorreram 38 desligamentos no Estado provocados por fogo sob as linhas de transmissão

A forte estiagem já fez Goiás bater recorde de queimadas entre janeiro e agosto deste ano: foram registrados 2.512 focos de incêndio no Estado, um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Além de prejudicar o meio ambiente, este problema também pode afetar o fornecimento de energia elétrica n...