Economia Queijo artesanal ganha força em Goiás Queijarias goianas fazem adaptações para conquistar mercado no País com Selo Arte; 15 estão no processo de regularização que deve ampliar valor dos produtos locais

O mercado de queijo artesanal pode ganhar um novo impulso a partir deste ano em Goiás. Além da expectativa de aumento no consumo, a justificativa está especialmente nas emissões do Selo Arte, que começa a regularizar e permitir às pequenas agroindústrias a comercialização de sabores únicos das fazendas goianas para todo o País. Ao todo, 15 estão com processo em andamento pa...