Economia Queda no consumo leva a promoção de etanol na bomba em Goiás Com margem menor de vantagem do etanol, cresceu a preferência por gasolina; descontos, no entanto, têm sido para pagamento apenas em dinheiro

Embora levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas, indique que na semana terminada em 29 de fevereiro, os preços médios do etanol eram mais vantajosos ante os da gasolina em dois Estados brasileiros, Goiás e Mato Grosso, a paridade no preço com a gasolina ficou bem próxima do limite de 70%, considerado v...