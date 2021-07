Economia Queda no consumo durante pandemia reduz endividamento das famílias em Goiânia Na contramão da média do País, Goiânia foi uma das capitais onde as famílias mais reduziram dívidas; dado gera expectativa no comércio para fim de ano

As famílias goianienses conseguiram reduzir seus níveis de endividamento do ano passado para cá. O porcentual de endividados foi reduzido de 72,5% em junho de 2020 para 52,5% este mês. O volume de endividados com contas em atraso caiu quase pela metade: 28,1% para 14,8% no mesmo período. É o que mostra a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor...