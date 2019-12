Economia Queda de energia deixa consumidores sem água Devido a interrupções no serviço de distribuição da Enel, a Saneago já registrou mais de cem falhas no abastecimento este ano na capital, onde o problema é maior; cidades do interior também não ficaram imunes

As aulas no Centro de Atendimento Educacional Especializado Instituto Pestalozzi, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, tiveram de ser interrompidas por dois dias no início deste mês devido a falta de água na unidade estadual de ensino. O motivo, explica a coordenadora pedagógica Lindamar Abadia de Oliveira Morais, foi a falta de água decorrente de queda no fornecimento...