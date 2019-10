Economia Quase metade dos municípios goianos aptos vão ter valor máximo do ICMS Ecológico Das 156 prefeituras que garantiram o repasse do imposto estadual por ações ambientais em 2020, apenas 64 conseguiram a cota de 3%

Dos 193 municípios goianos aptos a pleitear recursos do ICMS Ecológico, 156 conseguiram se enquadrar nas exigências mínimas da legislação e vão receber no próximo ano os porcentuais previstos na redistribuição do imposto estadual de acordo com ações em prol do meio ambiente. Em 2020, 34 municípios terão acesso à parcela de 0,75%, 58 receberão 1,25% e 64 ficarão com 3%,...