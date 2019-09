Economia Quase 5 mil vagas em concursos Prefeituras e órgãos públicos em Goiás estão com inscrições abertas para variadas funções, com salários de até R$ 28.884; Senador Canedo oferece o maior número de postos

Quem sonha com a estabilidade e melhores salários no serviço público hoje pode se preparar para disputar uma das 4.863 vagas que estão sendo oferecidas por prefeituras e órgãos públicos de Goiás. Os editais com inscrições abertas ou já publicados anunciam colocações para as mais variadas funções, de todos os níveis de instrução, e salários que vão de R$ 998 a R$ 28.884...