Economia Quase 40% dos municípios de Goiás deixariam de existir com proposta do governo Bolsonaro; veja lista Municípios com menos de 5 mil habitantes seriam fundidos em cidades maiores próximas

Caso a proposta do governo Bolsonaro, enviada nesta terça-feira (5) ao Senado, avance, mais de um terço dos municípios goianos poderiam sumir do mapa. Conforme a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo apresentada, cidades com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total serão incorporadas pelo município vizinho. O p...