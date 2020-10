Economia Quantidade de decolagens no aeroporto de Goiânia é ainda 80% menor que em 2019 Apesar da lenta recuperação do setor aéreo, empresas comemoram o fato de os números de voos crescerem a cada mês

Apesar de registrar crescimento gradativo mês a mês desde abril, a quantidade de voos que decolam do Aeroporto Santa Genoveva ainda é aproximadamente 80% menor do que em 2019. Assim como aconteceu em outros segmentos, o setor aéreo foi impacto pelas medidas contra a Covid-19. Em abril de 2020, apenas 95 aeronaves decolaram do terminal de Goiânia, contra 1.268 voos no m...