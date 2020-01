Economia Qualificação e demanda juntas

As oportunidades no mercado de trabalho estão voltando a crescer com a retomada gradual da economia. Mas, para o economista especialista em mercado de trabalho e professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Sandro Monsueto, muitas vezes, ainda há uma desconexão entre as necessidades do mercado e a qualifi...