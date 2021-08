Economia “Qual o problema de a energia ficar um pouco mais cara?”, pergunta Guedes Ministro da Economia afirmou na quarta-feira (25) que o país vai crescer mesmo com a crise hídrica pressionando a inflação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na quarta-feira (25) que o país vai crescer mesmo com a crise hídrica pressionando a inflação. O economista comparou o momento atual com o início da pandemia de covid-19, no ano passado. Na visão dele, 2020 foi muito pior: “Qual o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara?”, questionou. “Se no ano passad...