Economia QRCode reduz contato entre clientes e funcionários em bares e restaurantes Serviço oferece cardápio que é automaticamente aberto na tela do smartphone e figura do garçom aparece só na hora de trazer o prato à mesa

Entrar e sair do restaurante sem praticamente ver a cara do garçom muito menos da maquininha de cartão. No período de quarentena pelo coronavírus, há empresas de tecnologia que aproveitaram o tempo de reclusão para criar novas soluções que evitam o contato entre clientes de bares e restaurantes com os funcionários. Essas soluções começam a ser postas em prática c...