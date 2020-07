Economia PwC, empresa apoiadora do 'Não Demita', faz demissões no Brasil após reavaliar impacto da crise O compromisso de não fazer desligamentos, anunciado no fim de março, valia por 60 dias

A empresa de consultoria e auditoria PwC iniciou um processo de demissões em seus escritórios no Brasil. Na rede social de relacionamentos profissionais Linkedin, são diversos os relatos de desligamentos de funcionários em vários setores da companhia, alguns com mais de 20 anos de casa. No início da pandemia, a PwC foi uma das empresas que aderiu ao movimento Não De...