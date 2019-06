Economia Puxado por alimentação, IPCA de maio tem menor taxa para o mês desde 2006 Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses desacelerou de 4,94% em abril para 4,66% em maio

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou maio com alta de 0,13%, ante um avanço de 0,57% em abril, informou nesta sexta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é o menor para o mês desde 2006, quando subiu 0,10%, e veio exatamente no piso das estimativas dos analistas do mercado financ...