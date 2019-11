A Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) abriu inscrições para o Vestibular de Bolsas para ingresso nos cursos à distância (EAD) em 2020. O processo seletivo oferece bolsas de estudos de até 100%. A prova acontece no dia 23 de novembro e as inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas pelo site até às 15 horas do dia 22.

Para aqueles candidatos que tirarem as melhores notas na prova ocupando as melhores classificações, o desconto será maior.

Veja onde as provas serão realizadas:

A prova acontecerá no Campus de Goiânia da PUC Goiás, localizado na Praça Universitária, área II, Bloco A, sendo composta de uma redação e questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e matemática.

Os descontos vão de 10% a 100% e o benefício é válido para o primeiro semestre do curso.

As inscrições são gratuitas e o resultado será divulgado no site da PUC Goiás. O aluno deve fazer a matrícula dentro do período estabelecido e para manter o benefício pelo semestre todo é preciso pagar as mensalidades em dia.

Estrutura

Atualmente a instituição tem 34 cursos na modalidade EAD, os alunos têm aulas 100% online e precisam comparecer ao Campus apenas para realizar as provas ou para alguma atividade pontual pré-determinada no curso.

Os Professores, tutores e equipe acadêmica ficam à disposição do estudante para tirar dúvidas e auxiliar o processo de aprendizagem.

Os alunos podem ainda utilizar todo o espaço físico da universidade, inclusive participar de atividades como palestras, fóruns e eventos.