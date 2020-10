Economia Prova de vida do INSS está suspensa até final de novembro Esta é a quarta vez que o procedimento é adiado por causa da pandemia da Covid-19

Aposentados e pensionistas do INSS que não fizeram prova de vida entre março e outubro deste ano não terão seus benefícios bloqueados. É o que garante a portaria 1.053, publicada nesta quarta (15) no "Diário Oficial da União". De acordo com o texto, a prova de vida deixa de ser obrigatória até o fim de novembro. Esta é a quarta vez que o procedimento é adia...