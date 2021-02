Economia Protesto por volta do auxílio leva marmitas vazias à av. Paulista No protesto marmitas vazias eram mostradas, sob gritos de "tem gente com fome"

Representantes de entidades do movimento negro fizeram um protesto na manhã desta quinta-feira (18) na avenida Paulista, em São Paulo, pela prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$ 600 até o fim da pandemia. Marmitas vazias eram mostradas, sob gritos de "tem gente com fome". Coordenada pela Coalizão Negra de Direitos, a manifestação se concentrou em frente à...