Economia Pagamento do IPVA em Goiás sem multa é prorrogado Terceira parcela ou cota única que venceriam ontem (6) para veículos com placas com final entre 1 e 6 poderão ser pagas até a próxima sexta-feira (14)

A terceira parcela ou cota única do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Licenciamento Veicular do exercício 2020 para veículos com placas com final entre 1 e 6 que estavam com vencimento previsto para ontem (6), poderão ser pagas sem multas até a próxima sexta-feira (14). O governo de Goiás anunciou a decisão de prorrogar mais uma ve...