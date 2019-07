Economia Prorrogadas as inscrições para concurso do Conselho de Odontologia de Goiás São 195 vagas de nível médio e superior. Confira o edital completo

Foram prorrogadas até o dia 18 de julho as inscrições para o concurso público do Conselho Público do Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO). O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até dia 19 de julho. O certame oferece 195 vagas de nível médio e nível superior e o preço das inscrições são R$ 55,00 e R$ 70,00, respectivamente. As inscrições ...