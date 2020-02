Economia Proposta que amplia acesso ao crédito rural avança na Câmara dos Deputados Medida Provisória que cria Fundo de Aval Fraterno e novas regras de garantia depende agora da aprovação do Senado

Produtores rurais poderão contar com novas formas de financiamento. As mudanças, que incluem a possibilidade de submeter parte e não necessariamente toda a propriedade em garantia a um empréstimo, constam na Medida Provisória (MP) 897/2019, aprovada na última terça-feira (18) no plenário da Câmara dos Deputados. Para que passe a valer, a matéria depende ainda de aprova...