Economia Proposta de reforma administrativa deve gerar economia de R$ 300 bilhões em dez anos, diz Guedes Após deixar articulação com parlamentares, Guedes diz estar 'enquadrado' num regime de comunicação política

Em meio a processo de fritura no governo e a atritos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ministro Paulo Guedes (Economia) disse nesta quarta-feira (9) que, ao se afastar da articulação política, a comunicação do governo com o Congresso deverá melhorar. "Agora estou 'enquadrado' num regime de comunicação política", afirmou em evento virtual promov...