Economia Proporção de famílias endividadas cai pela primeira vez em 2019 Após uma sequência de nove meses consecutivos de altas, a fatia que relatava ter dívidas saiu de 65,1% em setembro para 64,7%

A proporção de famílias endividadas no País diminuiu em outubro, a primeira queda no ano, informou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Após uma sequência de nove meses consecutivos de altas, a fatia que relatava ter dívidas saiu de 65,1% em setembro para 64,7% em outubro, apontou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (...